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Orman Genel Müdürlüğünün Akdeniz Ormanları Projesi dünyada ilk 5'te

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) hayata geçirdiği "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"nin dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdiğini bildirdi.

21.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:30
Orman Genel Müdürlüğünün Akdeniz Ormanları Projesi dünyada ilk 5'te
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) hayata geçirdiği "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"nin dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ormanların faydalarından daha fazla yararlanma ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla harekete geçen OGM, 2013'te UNDP ile "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"ni uygulamaya başladı.
Projeyle Akdeniz Bölgesi'nin ekolojik ve sosyoekonomik özelliklerini temsil eden Andırın, Pos, Gülnar, Gazipaşa ve Köyceğiz'de ormanların verimli kullanımı ve sürekliliğini sağlamaya yönelik planlar hazırlanarak devreye alındı.
Biyolojik çeşitlilik, yangın yönetim planları, karbon odaklı deneme alanları, böcek zararlılarının yayılış haritaları, ekoturizm alanları, odun dışı orman ürünleri ve endüstriyel ağaçlandırma alanları ise yine bu planlara entegre edildi.
Projeyle ayrıca, biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon emisyonunun azaltılması ve sosyal faydalar gibi ormanların sağladığı tüm yararlar bir arada gözetilerek, alınacak tedbir ve faaliyetleri içeren örnek amenajman planları da hazırlandı.
"Değer zinciri çalışması yapıldı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, çalışmanın örnek bir proje olduğunu belirterek, "Proje kapsamında defne, kekik ve keçiboynuzu gibi odun dışı ürünler için 'değer zinciri' çalışmaları yapılarak, bunlar sonucu önemli alanlarda hasılat ve üretim planları hazırlandı. Ayrıca geleceğe dönük modellemelerin yapılabildiği ve senaryoların geliştirilebildiği 'Karar Destek Sistemi' yazılımı tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesi'nin dünya ormancılığında da takdirle karşılandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, projenin dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler, Bekir Pakdemirli, Akdeniz, Güncel

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