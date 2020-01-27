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Orman Genel Müdürü Karacabey, yeni hizmet binasını inceledi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, tamamlanma aşamasında olan inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

27.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:18Orman Genel Müdürü Karacabey, yeni hizmet binasını inceledi
Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret eden Orman Genel Müdürü Bekir , tamamlanma aşamasında olan inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Genel Müdür Bekir Karacabey; Kütahya'ya hakim bir noktada projelendirilen Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasında yaptığı incelemelerde; Orman Genel Müdürlüğüne yakışır bir tesis ile Kütahyalı vatandaşlara hizmet verileceğini, aynı zamanda personelin daha iyi ve rahat şartlarda hizmet edebileceği bir çalışma ortamı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni hizmet binasını gezen ve Bölge Müdürü Hasan Keskin'den bilgi alan Genel Müdür Karacabey, gerekli gördüğü konularda talimat vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orman Genel Müdürlüğünce arsa karşılığı 9 bin 250 metrekare kapalı alanı bulunan Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası çalışmalarının son aşamada olduğunu belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin; Şu an kullanımda olan ve artık ihtiyaçları karşılayamayan Bölge Müdürlüğü binasında personelin zor şartlarda çalıştığını, bodrum + zemin ve 3 kat olmak üzere 5 kattan oluşan yeni hizmet binasının tamamlanması ile birlikte personele daha iyi şartlarla ve konforlu bir çalışma ortamı sunulacağını belirtti.

Hizmet Binası inceleme gezisinde Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Yaman Sağlam ve Hakan Orhan, Makine İkmal Şube Müdür V. Ferhat Çam, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem'de yer aldı. - KÜTAHYA

Karacabey, Kütahya, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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