Demirköy
'de Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü
ile Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde İğneada
beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından kestane ve ıhlamur türlerinde bin fidan toprakla buluşturuldu.
Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız
, etkinlikte yaptığı konuşmada, Orman Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.
Ormanların bir oksijen kaynağı olduğunu ifade eden Yıldız, ormanların herkes tarafından korunması ve kollanması gerektiğini belirtti.
"Orman yoksa hayat yok" diyen Yıldız, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ormanların, sadece ağaç ve ağaççık topluluklarından ibaret değildir. Onlar bizim oksijen kaynaklarımız, hayvanların doğal ortamlarıdır. Ormanlar en iyi şekilde korumalı ve kollanmalıdır. Yeni dikilen fidanlarda yıllar içerisinde büyük ağaçlar haline gelecek." diye konuştu.
Daha sonra vatandaşlara da fidan dağıtıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Demirköy, Güncel
Kaynak: AA