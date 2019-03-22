Orman Haftası kapsamında Safranbolu
Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından "Bir fidanda sen dik" etkinliği düzenlendi.
SAKEM tarafından Yazıköy
TOKİ konutlarında düzenlenen etkinlik öncesi Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Bakanvekili Fatih Ürkmezer
'in eşi Miray Ürkmezer tarafından bez çanta dağıtıldı.
Daha sonra SAKEM kursiyerleri ve öğrenciler tarafından çam, ceviz, ve meyve olmak üzere 100 fidan dikildi.
Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların fidan dikmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
"Fidanlar Toprakla Buluşuyor" Projesi kapsamında ilçede 11 bin fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Ürkmezer, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yazıköy, Fatih Ürkmezer, Safranbolu, Güncel
Kaynak: AA