Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi.

Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
02.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:58
Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıot İşletme Şefliği 123. Bölmede meydana geldi. Orman işçileri üretim bölgelerine giderken Erol Madak'ın kullandığı 78 YA 091 plakalı traktörün kayması sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Ramazan Onat (42) olay yerinde can verirken, Erol Madak ve Furkan Madak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onat'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından traktörün altından çıkarılarak Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenice, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Rus ordusu Suriye’de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Haberler
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Haberler
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Haberler››3. Sayfa››Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:33: Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler 21:32: Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te - Haberler 21:32: Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (2 Mayıs) - Haberler 21:00: Balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ailesi konuştu - Haberler 20:58: Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi - Haberler 20:45: Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti - Haberler 20:38: İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi - Haberler 18:44: Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor