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Orman işçilerinin kış mesaisi

Ormancılar kar ve soğuk havaya aldırış etmeden üretim yapmaya devam ediyor.

26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:03 Orman işçilerinin kış mesaisi
Ormancılar kar ve soğuk havaya aldırış etmeden üretim yapmaya devam ediyor.

'nun Güryaprak köyü ormanlarında üretim yapan orman çalışanları, yaptıkları işin çok zor olduğunu ancak ormanda huzurlu olduklarını dile getirdi. Orman işçisi Hasan Narşap, "Bu sene iklim şartları iyi gitti bizde ormanda çalışıyoruz orman işi tabi ki zor oluyor ama bu sene hava şartları elverişli gitti geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz. Bölgemizde iş sıkıntısı olduğu için mecburen ormanlarda çalışıyoruz" dedi.

Orman işçisi Sadrettin Kaya ise, "İhtiyacımız var kış şartlarında bile olsa çalışıyoruz. Orman havası iyi güzel arkadaşlar huzurlu çalışıyoruz, ekmek parası" dedi.

Turgay Yılmaz da, "17 yıldır orman işi yapmaktayım bu sene şansımıza kar çok az havalar soğuk ama çalışmak zorundayız bir haftaya kalmaz işimizi bitireceğiz" dedi.

Orman Muhafaza Memuru Seçkin , "Kış şartlarında kesim yapılıyor; arkadaşlar çalışıyorlar bizler de takibini yapıyoruz. Yapılan tomruk üretimi ise kamyonlarla 'a gönderiyorlar" dedi. - ERZURUM

Turgay Yılmaz, Kartal, Elazığ, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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