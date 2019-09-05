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Orman işçisi ölü bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda kesim işinde çalışan işçi, ölü bulundu.

05.09.2019 16:00 Orman işçisi ölü bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde, ormanlık alanda kesim işinde çalışan işçi, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Kızılkaya bölgesinde kesim işinde çalışan Selahattin Dayı (63), arkadaşları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dayı'nın öldüğünü belirledi.

Dayı'nın cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Kaynak: AA

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