Orman İşletme Müdürlüğü'ne Akaryakıt Alım İhalesi

Ereğli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü
'ne ait araçlarda kullanılmak üzere yakıt alım ihalesine çıkıldığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 130 bin litre dizel ve bin litre benzin ihalesinin 31 Aralık
2018'de hizmet binasında saat 14.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.
İhale dokümanının 400 lira karşılığında müdürlükten temin edilebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar da kilometre cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen kat sayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek kat sayı bulunacak ve kat sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır."
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22