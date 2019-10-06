Haberler » 3. Sayfa » Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan Orman İşletme İl Müdürlüğüne ait kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı.

06.10.2019 16:13Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan Orman İşletme İl Müdürlüğüne ait kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özer idaresindeki 06 DG 7356 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Takla atan kamyonetin sürücüsü Özer ile yolcu Cebrail Zengin yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerince araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulansa taşındı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:47 Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
22:34 Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi
22:33 Ekvador Devlet Başkanı Moreno protestolar nedeniyle ülkenin başkentini taşıdı
22:28 Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
22:25 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:24 6 gündür kayıp olan kadının cesedi tanınmaz halde bulundu
22:23 İnanılmaz kurtuluş...Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda böyle kurtardı