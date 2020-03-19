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Orman işletme şefleri görevlerine başladı

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Merzifon Tavşandağı Şefi Ömer Faruk Ayna, Gümüşhacıköy Şefi Nazım Helvacı, Gümüşhacıköy İnegöl Şefi Fevzi Tıtarlı, şefliklerini teslim alarak görevlerine başladı.

19.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:31
Orman işletme şefleri görevlerine başladı
Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Merzifon Tavşandağı Şefi Ömer Faruk Ayna, Gümüşhacıköy Şefi Nazım Helvacı, Gümüşhacıköy İnegöl Şefi Fevzi Tıtarlı, şefliklerini teslim alarak görevlerine başladı.

2020 yılı programında olan ormancılık çalışma ve faaliyetleri incelemelerine Amasya Orman İşletme Müdürlüğüyle devam eden Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik eşliğinde Merzifon İşletme Şefliğini ziyaret etti. İşletme Şefi Ümit Yaşar tarafından karşılanan Bölge Müdürü Halil Oflu yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Merzifon Şefliği ziyaretinin ardından Oflu ve beraberindekiler Merzifon Tavşandağı Şefliği, Gümüşhacıköy Şefliği, Gümüşhacıköy İnegöl Şefliğine geçerek 06 Mart 2020 tarihinde atamaları yapılarak 18 Mart 2020 tarihinde yeni görevlerine başlayan Merzifon Tavşandağı Şefi Ömer Faruk Ayna, Gümüşhacıköy Şefi Nazım Helvacı, Gümüşhacıköy İnegöl Şefi Fevzi Tıtarlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Meslek hayatlarında ilk görev yeri olan İşletme Şefliklerine atanan şeflere hitaben konuşan Oflu, "Biliyorum ki mesleki sorumluluk aldığınız ilk görevi yeriniz. Heyecanlı ve isteklisiniz. Her birimiz meslek hayatımızda bu tecrübeyi yaşadık. Şeflik teşkilatımızın temel taşı, başlangıç ve hareket noktasıdır. Meslek büyüklerinizden yardım almada çekinmeyiniz, tereddüt etmeyiniz. Tecrübeli meslektaşlarımız sizlere her konuda yardımcı olacaklar. Her şeyi burada öğrenecek ve her şeyden tecrübe edineceksiniz. Bizler sık sık sizleri ziyaret edecek çalışmalarınızı denetleyeceğiz. Teşkilatımız ve bölgeniz sizlerden güzel çalışmalar ve yararlı hizmetler bekliyor. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Gümüşhacıköy, Merzifon, İnegöl, Amasya, Güncel

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