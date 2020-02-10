Orman köylüsü unutulmadı

Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik ORKÖY ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde destek verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi,ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SON 17 YILDA 2,8 MİLYAR LİRA

Orman köyü aile ve kooperatiflerine hibe ve kredi desteği verilmesi kapsamında son 17 yılda 2,8 milyar liralık destek verildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli " Verilen destek miktarının % 20'sini hibe şeklinde veriyoruz. Kredi olarak kullandırılan kısım için ise çok düşük faiz uygulanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

2020'DE 202 MİLYON LİRA

Bu yıl orman köylülerine 202 milyon lira kaynak ayrıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli "Bakanlığın politika ve hedefleri doğrultusunda ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlayacak, köylünün ürettiği ürünleri ve iş gücünü değerlendirici, istihdam sağlayıcı her türlü proje desteklenecek. Bu yıl yaklaşık 10 bin 700 aileye ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

ORMAN KÖYLERİNDE 7 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

22 bin 948 adet orman köyünde yaklaşık 7 milyon orman köylüsünün yaşadığını söyleyen Bakan Pakdemirli "Orman köylüleri sosyal imkanların azlığı, temel hizmetlere ulaşımın zor olması ve geçim sıkıntısı nedeniyle köyden kente hızla göç verdi. ORKÖY kapsamında verilen desteklerle köylünün yaşam konforunun artırılmasını ve dolayısıyla köyden kente göçün de önüne geçmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.?