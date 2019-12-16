Haberler » Ekonomi » Orman köylüsüne büyük destek - Ekonomi

Orman köylüsüne büyük destek

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa ili ve ilçelerinde yürütülen destek projelerinden biri daha orman köylüsünün yüzünü güldürdü.

16.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:39Orman köylüsüne büyük destek
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ili ve ilçelerinde yürütülen destek projelerinden biri daha orman köylüsünün yüzünü güldürdü. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Köyü'nde 9 kişi toplam 240 baş süt koyunculuğu kredisi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen orman köylüsünün yerinde kalkındırılması ve ekonomik refahının iyileştirilmesine yönelik destek projeleri her geçen gün çığ gibi büyüyor.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa ili ve ilçelerinde yürütülen destek projelerinden biri daha orman köylüsünün yüzünü güldürdü. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Köyü'nde 9 kişi toplam 240 baş süt koyunculuğu kredisi aldı.

Gökçukur Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin 3 bin hektarlık meraya sahip olduklarını ancak burada besleyecekleri hayvanları olmadığını buna da ORKÖY desteği ile sahip olduklarını söyledi. Köyde başta gençler olmak üzere hayvancılık yaparak göçün de önüne geçildiğini söyleyen Muhtar Evgin, ORKÖY koyunlarının kuzuladığını, süt verimlerinin arttığını ve bunların paraları ile kredilerini de rahatlıkla ödeyebildiklerini söyledi.

Gökçukur Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin en başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2019 Yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak sadece süt koyunculuğu ORKÖY destek projeleri ile 85 aileye 2 milyon 600 bin TL destek verdiklerini bu desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Gökçukur, Manisa, İzmir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:22 Eximbank döviz kredilerinde yeni indirim - Ekonomi
11:20 Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti - Ekonomi
11:20 Makine sektörü yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacak - Ekonomi
11:10 İstanbul, Avrupa'nın en hızlı büyüyen "mega şehri" olacak - Ekonomi
11:08 Turizm sektörü İstanbul'da bir araya geldi - Ekonomi
10:37 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 74 ile 370 lira arasında artacak - Ekonomi
10:01 Son dakika: Eylül'de işsiz sayısı 4 milyon 566 bin kişi oldu - Ekonomi
09:41 Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı - Ekonomi
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Ekonomi
16.12.2019 11:27:57