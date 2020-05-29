Orman muhafaza aracına silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman muhafaza memurlarının aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Orman muhafaza aracına silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı
29.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:12
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman muhafaza memurlarının aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, Akyazı ilçesi Haydarlar Çakıllık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T., isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman işletme aracına tabancayla kurşun sıktığı ve araca isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri saldırgan K.T'yi gözaltına aldı. K.T.'nin jandarmadaki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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