Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz: "THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye...

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Şu andaki haliyle THK'nın yangına müdahale etmesi, katkı vermesi ve yangının söndürülmesi için gayret etmesi gözükmemektedir. THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye 'nin akciğerleri yanarken neyi bekliyordu. Yangın bittikten sonra 2 uçağıyla gösteri uçuşu yapıyor da madem elinde vardı neden bunları geçirip Türkiye gündemine gösteremedi. Canını ortaya koyan insanların duygularıyla oynamamasını diliyorum. Açıklamaları yanıltıcıdır. Düzeltmeye davet ediyoruz" dedi.Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, son dönemde gündemde olan THK'nın yangın söndürme uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınla mücadelede yetersiz olduğu algısının bilinçli bir şekilde oluşturulmak istendiğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, Türkiye'nin yangınla mücadelede başarısına değinerek, "Bir teşkilat düşününki bir ülkede bir ağacın bile yanmaması için canını feda edebilecek bir kurum. Nasıl bu konuda başarısızlıkla suçlanabilir? Biz öyle bir teşkilatın mensuplarıyız ki bu teşkilat, canını bir ağaç yanmasın diye feda ediyorsa bu teşkilat acizlikle ve başarısızlıkla itham edilemez. O nedenle Orman Genel Müdürlüğümüz yangına müdahalede verdiği mücadelede dünya birincisidir. Başarısızlıkla itham edilmesi iyi niyet barındırmamaktadır. Her metrekarenin gözlemlendiği ve 24 saat esasına göre bir yangın koruması söz konusudur. Yangının öncelikle çıktığı andan itibaren bir tabi afet olduğunun bilinmesi lazım. OGM bu konudaki teşkilat yapısıyla yangına çok ciddi bir gayret ve başarı göstermektedir. Orman Genel Müdürlüğü başarılı olduğunu ispat etmektedir. Yangınlarda başarı elde etmek için insan ve doğal afet noktasına göz atmamız gerekiyor. Yüz adet yangının yüzde 12'si doğal afet nedeniyle çıkarken yüzde 88'i insan kaynaklı çıkmaktadır. Bu ülkede yangının gündem olmaktan çıkarılmasını istiyorsak 82 milyon insanımızın daha hassas davranması gerekiyor. İnsan kaynaklı çıkan yangınların sayısının azaltılması teşkilatımızın başarı oranı yükseltecektir" dedi.Orman Genel Müdürlüğü'nün az personelle büyük başarılara imza attığını belirten Türkyılmaz, "Orman Genel Müdürlüğümüz insan kaynağı itibariyle ciddi bir mücadele vermekte, 20 bine yakın personelle orman yangınlarıyla mücadele edilmektedir. Tüm kamuda olduğu gibi insan kaynağı eksiğimiz bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli'nin samimi gayretleri neticesinde kurumumuzun ihtiyacı olan 5 bin personel alımını son aşamaya getirmişlerdir. Bu kadar personelin gelecek yıl alınacağını düşünürsek orman yangınlarıyla daha güzel mücadele edileceğini düşünüyorum" diye konuştu."THK kurumun filosu artık üretilmemektedir"Türk Hava Kurumu'nun tutumunu eleştiren Türkyılmaz, THK'nın araç filosunun artık üretilmediğini belirterek, "Öncelikle THK ülkemizin değerli bir kurumudur. Ama yönetim iyi yönetilmemektedir. THK, yıllarca Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadelede hizmet alımı yapmıştır. Kurumun açıklamaları maalesef doğru ve reel değildir. Kurumun şu an elinde Kanada yapımı CL215 uçakları bulunmaktadır. Bakanımızın açıklamasıyla birçoğunun faaliyet dışı olduğu ortadadır. Sadece 2 uçağın aktif olduğu iki gün önce yaptıkları gösteri uçuşuyla görülmektedir. Yönetim acziyetlerini siyasi malzeme konusu yaparak kapatmaya çalışmak vicdanla haysiyetle örtüşmemektedir. Yıllarca ekmeğini yediğiniz bir kurumun hak etmediği şekilde değerlendirmek doğru değildir. THK şapka indirip keline bakmalıdır. Hatam nerede demelidir. Şu anda Kanada bu uçakların üretimini durdurmuştur. THK kurumunun filosu artık üretilmemektedir. Yangınla mücadelede asıl önemli konu havadan müdahaledir. Asıl kaçırılmaması gereken konu ise insan eliyle mücadeledir. THK filosunu yeni uçaklarla desteklemediği gibi helikopter ağını da almayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün ihalelerine katılım sağlamayarak ya da ihaleleri almamak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. THK önce silkelenip kendine gelmeli, teknolojisini yenilemeli, helikopter ağını genişletmeli ve Orman Genel Müdürlüğümüzün ihalelerine katılarak katkı verip hizmet üretmelidir. Sayın bakanımızın açıklamaları doğru ifadelerdir. Şu andaki haliyle THK'nın yangına müdahale etmesi, katkı vermesi ve yangının söndürülmesi için gayret etmesi gözükmemektedir. THK kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin akciğerleri yanarken neyi bekliyordu. Yangın bittikten sonra 2 uçağıyla gösteri uçuşu yapıyor da madem elinde vardı neden bunları geçirip Türkiye gündemine gösteremedi. Canını ortaya koyan insanların duygularıyla oynamamasını diliyorum. Açıklamaları yanıltıcıdır. Düzeltmeye davet ediyoruz" dedi."Yangınla mücadelede bu kadar başarılı olmamamız sıkıntılı bir sürece kaydırılmaya çalışılıyor"Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde çok ciddi provokasyonlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Türkyılmaz, "Orman yangınları Türkiye'nin gündemini çok meşgul etmektedir. Burada spekülasyon provokasyon var mıdır? Bilmiyoruz. Kanaatimizi belirtmek istersek bu kadar yangının değişik yerlerde aynı anda çıkarılıyor olması bir tesadüf eseri olamaz. Olmadığını düşünüyoruz. Devletin ilgili kurumları bununla ilgili gerekli açıklamaları yapıyor. Yangınla mücadelede bu kadar başarılı olmamamız sıkıntılı bir sürece kaydırılmaya çalışılıyor. Türkiye genelindeki tüm yangınları değerlendirdiğimizde terörün elinin bu işe bulaşmadığını ifade etmek imkansızdır" ifadelerini kullandı."Yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara açılamaz, açılmamıştır"Yanan orman arazilerinin imara açılacağı iddialarını değerlendiren Türkyılmaz, böyle bir durumun imkansız olduğunu ve yasalarla güvence altına alındığını belirterek, "Bu konu da uzun zamandır kamuoyunu meşgul ediyor. İmar alanına açılması anayasamızın 169. Maddesiyle kapatılmış bir konudur. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan orman yasası anayasa maddesi haline getirilmiştir. 169. Maddede yanan orman alanları hiçbir şekilde imara açılamaz. Ormanlaşma dışında bir faaliyete tabi tutulmaz hükmüne bağlanmışken, bugüne kadar yanan hiçbir alan imara açılmamışken bu konuyu kamuoyunda spekülasyon ve siyaset malzemesi yapmayı doğru bulmuyoruz. Meslektaşlarımıza haksızlık olarak görüyoruz. Muhalefet siyaset yapacaksa farklı konularda yapsın isteriz. Teknik konulara lütfen girmesin. Bu Türkiye'deki kamu çalışanıyla, emeklisiyle, akademisyeniyle tüm meslek mensuplarının üye olduğu 17 bin mensubu bulunan meslek örgütünün üst yöneticisi olarak diyorum ki; yanan orman alanlarının bir metrekaresi bile imara açılamaz, açılmamıştır. Bunu iddia eden arkadaşlarımız belgelerini ortaya koysunlar. Siyaset yapacaklarsa başka alanlarla yapsınlar. Lütfen ormancılarla Türkiye ormanlarıyla kendi gündemlerini oluşturmasınlar" dedi. Helikopter yangınla mücadelede daha etkin, daha pratik, daha ekonomiktir"Orman yangınlarıyla mücadelede helikopterin uçağa oranla daha başarılı sonuçlar verdiğini sözlerine ekleyen Başkan Türkyılmaz, "Kamuoyunda yanlış tartışılan bir husus orman yangınlarında mücadelede helikopter ya da uçakla yangınla mücadele bir metodudur ancak en öncelikli konu helikopterdir. Tüm dünya otoriteleri bunu görmekte ve takip etmektedir. Helikopter yangınla mücadelede daha etkin, daha pratik, daha ekonomiktir. Uçak sadece denizlerden ve göletlerden su alabilirken ve alçalamazken, helikopter hem deniz ve göletten su havuzlarından su alabilmektedir. Yangın kırık, dağlık arazide olduğunda oralara insan indirebilmektedir. Özellikle Türk Hava Kurumu sanki bu konuda uçakla mücadele daha etkinmiş, devlet bundan istifade etmiyormuş gibi yansıtıyor. Hayır, helikopterle mücadele daha etkindir. Bütün otoriteler bunu söylüyor. Yanıltıcı bilgilerde bulunmayalım. THK da lütfen helikopter ağını genişletsin. Devletin karşısına çıksın ben de varım desin. Yanan orman arazilerini imara açmak mümkün olmadığı gibi yasal olarak bunun önü kapalıdır. Fiili olarak ormancılık mensuplarımız hiçbir bütçeye bakmaz hemen orada ağaçlandırma faaliyeti başlatır. Biz ağaçlandırmada da dünya olarak öncelikli bir milletiz. Muhalefet yapmak isteyen teknik konular dışında siyaset yapsınlar" diye konuştu. - ANKARA