25.06.2019 12:50
Haberler » Güncel » Haber

Orman personeli kan bağışında bulundu

Orman personeli kan bağışında bulundu

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay'ya kan bağışında bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay 'ya kan bağışında bulundu.

Mersin Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen bağış kampanyasına Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da destek verdi. Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz , İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu'nun kan vermesiyle başlayan kampanyada, çalışanlar da kan bağışında bulundular. Tüm personeli kan bağışında bulunmaya davet eden Müdür Yılmaz, kan vermenin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğuna dikkat çekti. Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl destek vermekten geri kalmayacaklarını belirten Yılmaz, kan bağışı kampanyasına katılan tüm personele duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Kızılay , Mersin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:23 Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Sosyal Belediyecilik Çalışmalarımız ile Toplumsal Dayanışmaya ve Barışa...
13:22 Vehbi Varlık: Hayalim Anadolu'daki ilk endüstriyel mutfak şirketini kurmaktı
13:22 AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü açıldı
13:22 Mehmet Muş - AK Parti'den çevre ve şehircilik alanına ilişkin kanun teklifi
13:21 Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
13:20 Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
13:20 Bisikletle dünya turuna çıkan İngiliz arkadaşlar, Beyşehir'de