Orman Sevgisini Hacivat ve Karagöz ile Anlatıyorlar

Beypazarı
Orman İşletme Müdürlüğünce okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara orman sevgisi Hacivat ve Karagöz oyunu ile anlatılıyor.
Okullarda sahnelenen oyunlarda Hacivat ve Karagöz aracılığıyla çocuklara orman yangınları, ağaç sevgisi ve ormanların faydaları gibi konularda bilgiler aktarılıyor.
Şimdiye kadar 9 okulda sahnelenen oyunda yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşıldı.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Dünya Ormancılık Haftası'nda da çeşitli etkinlikler ve okullarda fidan dağıtımı yapılacağını bildirdi.
Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA