Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 helikopter, 26 arazöz, 8 iş makinesi ve 105 orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Marmaris
Kaymakamı Celalettin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.
Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Yüksel, yangın sonucu 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.