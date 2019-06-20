20.06.2019 20:04
Haberler» Güncel» Haber

Orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 helikopter, 26 arazöz, 8 iş makinesi ve 105 orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.
Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Yüksel, yangın sonucu 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.Orman yangını
Kaynak: AA
Marmaris, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:23 Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi
21:22 (Havadan Görüntülerle) Çekmeköy'de ev yangını; felçli kişi yangın büyümeden dışarı çıkarıldı
21:21 TBMM'de Askeralma Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edildi -1
21:21 Bartın'da sele kapılan 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp (4)
21:21 Ayakkabılığın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
21:21 Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına...
21:19 ABD Maslahatgüzarı Honevier: Bir şekilde sorunların üstesinden geleceğimize eminim