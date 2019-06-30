30.06.2019 21:07
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Orman yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.
Amanos Dağları 'nın ilçeye bağlı Köklü Mahallesi Şahanlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile Kilis Orman İşletme Şefliği ekiplerine ait 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar alan zarar gördü.Orman yangını
Kaynak: AA
İtfaiye , Amanos Dağları , Gaziantep , Güncel

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