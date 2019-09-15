Haberler » Güncel » Haber

Orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

15.09.2019 16:25
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Küçükköy Mahallesi Muratreis mevkisinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Arıcılık yapan kişilerin kovanlardaki balı alabilmek için tütsüleme yaparken kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Orman yangını

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:31 Babasıyla 6 yıl sonra aynı kaderi paylaştı
22:30 Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
22:17 Motosikletiyle çaya düşen kişi öldü
22:16 Traktör devrildi: 9 yaralı
22:14 Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı
22:14 Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
22:10 Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı