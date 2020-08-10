Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Eyüpbükü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 3 dozer sevk edildi.

Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği yangına helikopterlerle müdahale edildi.

Havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin durduğu yangını söndürebilmek için ekipler, 8 arazöz ve 3 dozerle çalışmaya devam ediyor.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.