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Orman yangını (2)

Bartın'ın İnkum beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

11.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:55
'ın İnkum beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, İnkum tatil beldesi ormanlık alanda yangın çıktı. Fındık bahçesinde anızdan çıktığı tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.
Yamaç bölgenin altında bulunan ve evleri tehdit eden yangın nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, evleri yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın ve AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz de olay yerinde çalışmaları takip ediyor.
Orman yangını (2)

Bartın, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Orman yangını (2)


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