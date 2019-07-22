Haberler» Güncel» Haber

Orman yangını (2) - AYDIN

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

22.07.2019 18:40
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan 4 helikopterin karadan da 4 arazöz ve 1 su tankerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Orman yangını (2) - AYDIN
Kaynak: AA
Kuyucak, Bucak, Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:01   Minibüs hırsızı suçüstü yakalandı
19:01   Denizde cesedi bulundu
19:00   Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk
19:00   Baraj kapakları açılınca iş makinesi sular altında kaldı
18:59   ABD'li ressamdan özel çocuklara "resim terapi"
18:59   Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik
18:58   Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı