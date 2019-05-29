Orman yangını (2) - BİLECİK

Kaynak: AA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İncirli ile Demirhanlar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Gölpazarı ve Bilecik merkezden ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.Öte yandan, bölgenin sarp arazi olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı, Bursa ve çevre illerden destek istendiği belirtildi.