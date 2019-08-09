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Orman yangını (3)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

09.08.2019 18:14 Orman yangını (3)
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alandan duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.
Ekipler, alevlere 5 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
Yeniköy Mahalle Muhtarı Orhan Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenince hemen bölgeye geldiklerini söyledi.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü belirten Filiz, "Bir anda alevlendi. Yangının nasıl başladığına şimdi görevli arkadaşlarla bakacağız. Fethiye, Yeniköy ve Selimiye Mahallesi sakinleri de yangını söndürmek için yardımcı oluyor." diye konuştu.

Yenişehir, Yeniköy, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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