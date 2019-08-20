Haberler» 3. Sayfa» Haber

Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Yaylası'nda çıkan yangın 3 saat sonunda söndürülebildi.

20.08.2019 21:31 Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü
Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Yaylası'nda çıkan yangın 3 saat sonunda söndürülebildi.

Edinilen bilgililere göre, Sütpınar Yaylası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale sonucu yangın fazla bir alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık iki dönümlük bir alanda etkili olan yangın üç saatte söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum, İtfaiye, Narman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:46   Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 9 ölü
21:42   Ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
21:40   Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
21:31   Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü
20:54   Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 2 ölü
20:51   Polisleri taşıyan servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı: 3'ü polis 8 yaralı
20:39   Kozan'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı