Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kütahya
'nın Emet
ilçesi Cevizli
Yayla bölgesinde çıkan orman yangını, Emet Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emet Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Cevizli Yayla Bölgesi'nde karaçam ormanında yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su tankeri ile hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangında 1 dönüm karaçam ormanı zarar gördü.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. (YD-EFE-AŞ-Y) - KÜTAHYA
Orman İşletme Müdürlüğü,Cevizli,Emet,Kütahya
11 Kasım 2018 Pazar 21:23