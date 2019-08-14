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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyü yakınlarında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

14.08.2019 23:28 Orman yangını büyümeden söndürüldü
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyü yakınlarında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Devran Sırtı mevkiinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İlçe Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 6 arazöz ve 1 helikopterle ile müdahale edilen yangında 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Emin Taşkın, yangının büyümeden söndürülmesinin sevindirici olduğunu ifade etti. Ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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