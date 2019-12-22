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Orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

22.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:15 Orman yangını kontrol altına alındı
eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ifade edilen yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi kırsal Fidyekızık Mahallesi yakınlarında saat 07.30 sularında yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şiddetli lodosun etkisiyle hızla yayılan alevlere 100 itfaiye eri, 25 arazöz ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle, kısa sürede alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, yetkililer saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos konusunda da vatandaşları uyardı.
(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker - Serkan Akkuş/İHA)

İtfaiye, Uludağ, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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