Orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

21.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:49
Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 3 ilk müdahale, 1 itfaiye aracı ve havadan da helikopterle müdahale etti.
Çevre köylerin sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Yenice, Banaz, Uşak, Güncel, Haber

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