09.07.2019 16:02
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Orman yangını söndürüldü

Orman yangını söndürüldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Soğanlı mezrasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye yangının sebebini araştırıyor - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, Sincik, 3. Sayfa

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