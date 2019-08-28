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Orman yangının çıktığı anlar kamerada

Orman yangının çıktığı anlar kameradaİzmir'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.08.2019 19:33
Orman yangının çıktığı anlar kamerada
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yangının başlangıç anında, içinde 3 kişi olan bir aracın burada bulunması, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ünn 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı.
Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangınla ilgili olarak, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti. Kamera görüntülerini İzmir Emniyeti'ne iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, bu kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi. Aderslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.
Orman yangının çıktığı anlar kamerada

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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