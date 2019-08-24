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Orman yangınına helikopterli müdahale

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

24.08.2019 15:27 Orman yangınına helikopterli müdahale
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildiğini belirterek bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Kütahya, İtfaiye, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

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