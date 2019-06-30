30.06.2019 21:57
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Orman yangınına karadan ve havadan müdahale

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 4 hektarlık alanda etkili olurken, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.
Yangın, öğleden sonra, Köklü Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Bahçede çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle birlikte 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında ekipler, yerde yangını söndürmeye çalışırken, helikopter de havada alavlere 10 sorti yaparak müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle müdahalede zor anlar yaşanırken, yaklaşık 4 hektarlık alana yayılan alavler 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışması devam ediyor.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Amanos Dağları , Gaziantep , Güncel

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