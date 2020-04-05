Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Orman yangınında 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti.

05.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:32
Orman yangınında 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti. Yangında 800 kovanı yangından etkilenen teyze gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Zeytinada mahallesine bulunan muz bahçesinde başladı. Yoldan geçen bir sürücünün yangını fark etmesi sonucu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Küçük ölçekte başlayan yangın öğle saatlerine kadar söndürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek devam etti.

Muz bahçelerinin yoğunlukta olduğu bölgede çıkan yangına 30 arazöz ve 120 işçi müdahale etti. Yangında yaklaşık 15 hektar tarım ve orman arazisi zarar gördü. Ormanlık alanda 800 kovanı bulunan Mehri Kırdağ, yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi. Gözyaşları içerisinde olayı anlatan Kırdağ, "Biz arıcılıkla uğraşıyoruz. Burada 800 kovanımız var. Arkadaşımında 500 kovanı var. Arılarımız telef oldu. Çocuklarım kovanlarımızı kurtarmak için aşağıda çalışıyor. Kamyona yükleyip götüreceğiz. Sebep olan Allah'ından bulsun" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle muhtarının araması sonucu katılan Serdar Şahiner, "Yangın sabah saatlerinde başladı. Küçük bir yangındı. Öğlene kadar söndürüldü. Ancak rüzgarın şiddetlenmesi sonucu bir anda tekrar başladı. Bu bölge muz bahçelerinin yoğun olduğu bir bölge çok sayıda muz bahçesi, sulama hortumları, arı kovanları zarar gördü" diye konuştu.

Kalan arı kovanları ise sahipleri tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden çıkartılmaya çalışıldı.

Mahalle muhtarı Şener, yangında yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, muz bahçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Şener, söndürme çalışmalarına katılan mahalle halkına ve özveriyle çalışan görevlilere teşekkür etti.

Öte yandan, yangın nedeniyle gün boyu bölgeye elektrik verilmedi ve zaman zaman D400 karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Orman yangınında 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:28: İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz' paylaşımı - Haberler 22:20: Beyoğlu Nostaljik Tramvay son seferini yaptı - Haberler 22:20: İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üstesinden geleceğiz - Haberler 21:51: Prof. Dr. Ateş Kara'dan Koronavirüs Tedavisiyle İlgili İyi Haber! - Haberler 21:49: Korona virüse karşı köy girişinde 24 saat nöbet tutuluyor - Haberler 20:13: KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi - Haberler 19:44: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti - Haberler 19:43: İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 17:22: İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi