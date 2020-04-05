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Orman yangınında 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti.

05.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:35
Orman yangınında 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül etti. Yangında 800 kovanı yangından etkilenen teyze gözyaşlarına hakim olamadı.
Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Zeytinada mahallesine bulunan muz bahçesinde başladı. Yoldan geçen bir sürücünün yangını fark etmesi sonucu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Küçük ölçekte başlayan yangın öğle saatlerine kadar söndürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek devam etti.
Muz bahçelerinin yoğunlukta olduğu bölgede çıkan yangına 30 arazöz ve 120 işçi müdahale etti. Yangında yaklaşık 15 hektar tarım ve orman arazisi zarar gördü. Ormanlık alanda 800 kovanı bulunan Mehri Kırdağ, yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi. Gözyaşları içerisinde olayı anlatan Kırdağ, "Biz arıcılıkla uğraşıyoruz. Burada 800 kovanımız var. Arkadaşımında 500 kovanı var. Arılarımız telef oldu. Çocuklarım kovanlarımızı kurtarmak için aşağıda çalışıyor. Kamyona yükleyip götüreceğiz. Sebep olan Allah'ından bulsun" dedi.
Yangın söndürme çalışmalarına mahalle muhtarının araması sonucu katılan Serdar Şahiner, "Yangın sabah saatlerinde başladı. Küçük bir yangındı. Öğlene kadar söndürüldü. Ancak rüzgarın şiddetlenmesi sonucu bir anda tekrar başladı. Bu bölge muz bahçelerinin yoğun olduğu bir bölge çok sayıda muz bahçesi, sulama hortumları, arı kovanları zarar gördü" diye konuştu.
Kalan arı kovanları ise sahipleri tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden çıkartılmaya çalışıldı.
Mahalle muhtarı Şener, yangında yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, muz bahçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Şener, söndürme çalışmalarına katılan mahalle halkına ve özveriyle çalışan görevlilere teşekkür etti.
Öte yandan, yangın nedeniyle gün boyu bölgeye elektrik verilmedi ve zaman zaman D400 karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Sabah, Güncel
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