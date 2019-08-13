Orman yangınları 24 saat takip ediliyor

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde anbean takip ediliyor.

Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde 24 saat takip ediliyor. Orman yangınlarının yaşandığı bölgeler harita üzerinde merkezde bulunan ekrana yansıtılıyor. Ayrıca yangına müdahale eden helikopterde bulunan kamera ile yangın anbean takip ediliyor. Bu sayede yapılan çalışmalar da ekrana düşüyor. Ayrıca Yangın Yönetim Merkezi'nden verilen komutlar ile sahadaki görevliler de yönlendiriliyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ise bölgede yine helikopterler ile keşif yapılarak son durum değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA