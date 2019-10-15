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Orman yangınlarına karşı "gönüllü" seferberliği

Antalya'da orman yangınlarına karşı gönüllü seferberlik başlatıldı.

15.10.2019 14:04Orman yangınlarına karşı
Antalya'da orman yangınlarına karşı gönüllü seferberlik başlatıldı.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, bu yıl orman yangınlarına karşı görsel ve yazılı medya ile sosyal medyada önemli bir bilinçlenme kampanyası yürütüldüğünü dile getirdi.
Okullar, kurumlar ve müftülükle ciddi çalışmalar yapılmasının yangın sayılarını azalttığını aktaran Dikici, insanların bilinçlenmesinin de ciddi etki yarattığını ifade etti.
Vatandaşların gönüllü olarak yangınlarda görev almasını sağlayacak proje başlatıldığını vurgulayan Dikici, "Bu bizim için ayrı bir güç olacak. Artık her köyde, her mahallede orman gönüllümüz bizimle mücadele edecek. Bu yönetmelik çerçevesinde Antalya'da 43 gönüllüyle eğitime başladık. Hem teorik hem de uygulamalı şekilde eğitimlerimizi yapacağız. 40 saatlik eğitimden sonra orman yangınlarıyla mücadeleye gönüllüleri de katmış olacağız." diye konuştu.
Dikici, proje kapsamında bu yıl sonunda 250 gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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