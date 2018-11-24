Orman Yangınlarında Hedef Müdahale Süresini 10 Dakikaya İndirmek

Türkiye
'de meydana gelen orman yangınları başına zarar gören alan miktarı azaldı. Son 10 yıl ortalamalarına göre yangın başına 3,74 hektar alan zarar görmüşken, bu yıl bu rakam 20 Kasım
itibarıyla 2,49 hektara geriledi.
Orman yangınları ile mücadele kapsamında 3 temel stratejileri bulunduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli
"Öncelikle yangınların çıkmasına mani olmak maksadıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İkinci olarak erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale çerçevesinde yangınları söndürüyoruz. Son olarak ise zarar gören alanların rehabilitesi için yanan alanların aynı yıl içerisinde ağaçlandırılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
Hedef müdahale süresini 10 dakikaya indirmek
Bu üç temel stratejinin en iyi şekilde uygulandığını belirten Bakan Dr. Pakdemirli" Bu uygulamalar ile 2003 yılında yangına 40 dakikada müdahale edilebiliyordu, şimdi ise bu süre 15 dakikaya indirildi. Böylece yangınlardan zarar gören alan miktarı azaldı. Hedefimiz ise bu müdahale süresini 10 dakikaya indirmek ve yangınların verdiği zararı asgariye indirmek" dedi.
Yangınlarda zarar gören alan azaldı
Yangın başına zarar gören alan miktarının son 10 yıl ortalamalarına göre önemli ölçüde azaldığını ifade eden Dr. Pakdemirli "2008 ile 2017 yılları arasında yıllık ortalama olarak 2 bin 426 adet orman yangınında 9 bin 75 hektar alan zarar görmüş ve yangın başına zarar gören alan 3,74 hektar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise 20 Kasım itibarıyla 2 bin 151 orman yangınında 5 bin 364 hektar alan zarar gördü ve yangın başına zarar gören alan 2,49 hektar olarak gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
Mücadelede son teknoloji kullanılıyor
Orman yangınları ile mücadele de son teknolojinin kullanıldığını da vurgulayan Bakan Dr. Pakdemirli "Belirlediğimiz stratejiler ve kullanılan teknoloji yangınlarla mücadelede bizlere başarıyı getiriyor. Bu çerçevede yangınları erken tespit etmek ve yangınla mücadelede işimizi kolaylaştırması açısından İHA (İnsansız Hava Aracı
) kullanımı konusunda çalışmalarımız var. Yerli ve milli kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Ülkemizin sahip olduğu ormanların yaklaşık yüzde 60'ı yangınlara hassas. Bu yüzden vatandaşlarımız yangınlara karşı çok daha dikkatli olmalı. Çünkü yangınların çıkış sebebi büyük oranda insan kaynaklı" değerlendirmesinde bulundu.
Bu yıl için yangın sezonunun sona erdiğini belirten Bakan Dr. Pakdemirli, sağlanan başarının ileriki yıllara da taşınması için 12 ay hiç durmadan çalışmalarını sürdüren orman teşkilatının önümüzdeki yangın sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. - ANKARA
Türkiye
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:43