Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Orman yangınlarıyla mücadele" komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda, Bilecik
'in yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğunu anımsatarak, orman yangınları açısından hassas bölgelerin bulunduğunu ve önleyici hizmetlerin sunulması gerektiğinin altını çizdi.
Önemli olanın bu zenginliğin kaybedilmemesi için orman yangınlarına karşı hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:
"Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Orman yangınlarının çoğunluğu insan kaynaklı yangınlar. Bunun başında anız yangınları geliyor. Organize şekilde çalışılması halinde anız yangınlarını önlemiş oluruz. Anızla mücadelede başarılı olursak yangınla mücadelede başarılı oluruz. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım. İnşallah yangınsız bir sezon geçiririz. Gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bu ülkeyi bu toprakları bırakırız. Sağlıklı yaşamın başında, temiz ve yeşil bir doğa bulunmaktadır. Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Bundan dolayı ormanlara gerekli önemin verilmesi hayati önem taşımaktadır." Bursa
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın
da orman yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili sunum yaptı.
Akın, orman yangınları ile ilgili Bilecik'i de kapsayan istatistiki veriler, personel ve yangınlarda kullanılan araç gereç durumları, ormanlık alanlarda bulunan gözetleme kuleleri, yangın havuzları bugüne kadar Bilecik genelinde meydana gelen önemli yangınlar ve müdahale görüntülerinin de yer aldığı ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.
Bilecik
, Güncel
Kaynak: AA