Orman yangınlarıyla roketli mücadele

Maltepe Üniversitesi, orman yangınlarına en kısa zamanda ve en doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak 'Roket Taşımalı Drone ve Uydu Projesi' geliştirdi. Bir öğrenci projesi olarak hayata geçirilen tasarımla yangın bölgesine drone'la birlikte gönderilecek roket, alevlerin en hararetli olduğu yerlerde dahi görev yapabilecek.



Yılda yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü Türkiye'de, yangınları önleme ve mücadeleyle ilgili projelere büyük önem veriliyor. Orman Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2020 yazında orman yangınlarını tespit, erken müdahale, söndürme operasyonu amacıyla 'drone' kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Maltepe Üniversitesi de bu mücadeleye destek olacak önemli bir adım atarak, 'Roket Taşımalı Drone ve Uydu' projesi geliştirdi. Roket takımı, 'aerodinamik', 'yapısal', 'aviyonik' ve 'ayrılma/kurtarma' olmak üzere dört ekip olarak çalışıyor. Projeyi tasarlayan roket takımının danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki yaparken, ekipte Gökova Roket Takımı ile Teknofest'te birçok ödül almış, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı bulunuyor.



"Bin 500 metreden 10 bin metreye kadar yükselebiliyor"



Öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri orman yangını önleme projesiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, "Asıl amacımız acil ve doğrudan erişemediğimiz durumlarda görev bölgesine roketi ulaştırmak" dedi.



Drone'ların şiddetli orman yangınları söz konusu olduğunda alevlerin arasından geçmekte zorlandığını, ancak roketle birlikte kullanılırsa en ulaşılmaz bölgelere dahi gönderilebildiklerini belirten Sıddıki, "Fransa'da Notre Dame Kilisesi yangınında drone kullanılmıştı. Türkiye'de orman yangınlarında da artık drone kullanılacak. Bizim projemiz roketi yangında en etkin olacağı noktaya en hızlı şekilde göndermeyi sağlıyor. Bin 500 metreden 10 bin metreye kadar yükselebiliyor." ifadelerini kullandı.



Benzer projelerin askeri amaçlı olarak bazı ülkelerde kullanıldığını, ancak Türkiye'de henüz böyle bir uygulamanın yapılmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sıddıki, tasarımları hayata geçtiğinde acil durumlarda kan ünitelerinin dahi bu yolla taşınabileceğini söyledi. Geliştirdikleri sistemin sınır ötesi operasyonlarda da etkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Afif Sıddıki, projenin tasarım, yazılım ve üretim aşamalarının kendi gözetiminde tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini de kaydetti.



Can Gökovalı hazırlayacakları roketle Teknofest Roket yarışmasına da katılmayı hedeflediklerini belirtti.



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş ise öğrencilerin yürüttüğü bilimsel projelere büyük önem verdiklerini, proje tasarım ve üretim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA