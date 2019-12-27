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Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı orman yolları yatırım programının üzerine çıkarak 304 kilometre gerçekleşme sağladı.

27.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40 Orman yolları gerçekleşmesinde 2019 programı aşıldı
MERSİN (İHA) – Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı orman yolları yatırım programının üzerine çıkarak 304 kilometre gerçekleşme sağladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı 950 bin metreküp üretim programının gerçekleştirilmesinde ve orman yangınlarına müdahale açısından son derece önemli olan orman yolları yatırım faaliyetlerinde, programların üzerinde bir gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

2019 yılı yatırım programında bulunan orman yollarının etüt-aplikasyon ve yaklaşık maliyetlerin zamanında hazırlanarak ihaleler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Haziran ayı itibariyle programlar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan ek bütçeden de alınan orman yolları programları zamanında ihale edilerek 2019 yılı itibariyle yeni yol, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı, yangın emniyet yolu ve traktör yolu olmak üzere toplamda 304 kilometre gerçekleşme sağlandı" denildi.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilir orman yönetiminin ve orman yangınlarıyla mücadelede orman yolları faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen personele teşekkür etti. Akduman, 2020 yılı yatırımlarının da aynı özverili çalışmalarla gerçekleşmesini beklediğini kaydederek, personele başarılar diledi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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