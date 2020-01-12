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Orman yürüyüşünde kaybolan 2 kişiye, 2 saate ulaşıldı

KÜTAHYA'da, ormanda yürüyüş yaparken, kaybolan Mustafa Demir (28) ve Kamil Çelik'e (34), yardım istedikleri AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince 2 saatte ulaşıldı.

12.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:26Orman yürüyüşünde kaybolan 2 kişiye, 2 saate ulaşıldı

KÜTAHYA'da, ormanda yürüyüş yaparken, kaybolan Mustafa Demir (28) ve Kamil Çelik'e (34), yardım istedikleri AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince 2 saatte ulaşıldı.

Kütahya'da yaşayan Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Sazak mevkisindeki ormanda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kaybolan 2 arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, gece yarısı ormanda bulundu. Bölgedeki kar ve soğuk hava nedeniyle üzerleri ıslanan 2 arkadaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mustafa Demir ve Kamil Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Mustafa Demir, Kamil Çelik, Güncel

Kaynak: DHA

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