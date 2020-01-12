Orman yürüyüşünde kaybolan 2 kişiye, 2 saate ulaşıldı

KÜTAHYA'da, ormanda yürüyüş yaparken, kaybolan Mustafa Demir (28) ve Kamil Çelik'e (34), yardım istedikleri AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince 2 saatte ulaşıldı.

Kütahya'da yaşayan Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Sazak mevkisindeki ormanda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kaybolan 2 arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, gece yarısı ormanda bulundu. Bölgedeki kar ve soğuk hava nedeniyle üzerleri ıslanan 2 arkadaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mustafa Demir ve Kamil Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.