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Ormana atılan cansız manken ve lastikler çöp toplayan çocukları şaşkına çevirdi

Dünya Temizlik Günü nedeniyle Kayışdağı Ormanı'nda çok sayıda çocuk ve vatandaşın katılımıyla çöp toplandı.

21.09.2019 13:13Ormana atılan cansız manken ve lastikler çöp toplayan çocukları şaşkına çevirdi
Dünya Temizlik Günü nedeniyle Kayışdağı Ormanı'nda çok sayıda çocuk ve vatandaşın katılımıyla çöp toplandı. Ormana atılan cansız manken, lastik ve şişeler çocukları şaşkına çevirirken, yarım saatte kilolarca çöp toplandı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kayışdağı Ormanı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Dünya ile aynı anda gerçekleşen çöp toplama etkinliğine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, çok sayıda çocuk ve sporcu katıldı. Çocuklar ormana dağılarak kendilerine eşlik eden velilerle çöp topladı. Orman içinde karşılarına çıkan bir manzara ise çocukları şaşkına çevirdi. Piknikçilerin bıraktığı çöplerin yanı sıra cansız manken ve lastik gören çocuklar manzara karşısında şaşkına döndü. Etkinliğin sonunda kilolarca çöp toplanırken, katılanlar topladıkları çöplerin yanında fotoğraf çektirdi.

"Temizlik alanında çöp toplamada ben de varım" diyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, "Her sene belediyemizin geleneksel olarak düzenlediği bir etkinlik. Dünya Temizlik Günü. Bugün de daha çok yaşı küçük olan çocuklarımıza, sporcu kardeşlerimizle, üniversiteden gelen arkadaşlarımızla, gençlik bilim merkeziyle birlikte yaptık bu etkinliği. Çok güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Ormanların ne kadar pis bırakıldığını bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise "Büyüklerimiz çöp atmasınlar. Çöplerin çöp kutusuna atsınlar. Doğayı koruyalım" dedi.

Daha temiz bir çevre adına 'Haydi Ataşehir, sen de katıl' sloganıyla Kayışdağı ormanlık alanının büyük bir bölümünde temizlik çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Ataşehir, Ormana, Manken, Güncel

Kaynak: İHA

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