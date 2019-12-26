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Ormana baraka kurup sahte içki imal eden kişi yakalandı

Bartın'da ormanlık alanda kurduğu barakada sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:08 Ormana baraka kurup sahte içki imal eden kişi yakalandı
'da ormanlık alanda kurduğu barakada sahte içki imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Gürgenpınarı köyünde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, ormanlık alanda kurulan barakaya düzenlediği baskında 19 litrelik 48 damacana ve 5 litrelik 2 şişe olmak üzere toplam 922 litre sahte şarapla bu alkollerin yapımında kullanılan çeşitli düzenekler tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.A'nın (60), yılbaşında piyasaya sürmek üzere kaçak içki yaptığı belirlendi.
K.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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