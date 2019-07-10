10.07.2019 10:20
Haberler» Güncel» Haber

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Köyüstü mevkiinde 186 kök, Açmalar mevkiinde 236 kök, Köyaltı Dereyatağı mevkiinde 3 bin 253 kök ve Dereyatağı mevkiinde 500 kök olmak üzere toplam 4 bin 175 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Karamürsel, Jandarma, Kocaeli, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:07   "Kurbanlıkları 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"
11:07   Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı
11:07   Hayvan otlatan çoban, yaylada ölü bulundu
11:07   "Babalarının gölgesi" üzerlerinden eksik olmuyor
11:07   Kuyucaklı kadınların ekmek kapısı "lavanta"
11:06   Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey
11:06   Astsubay'ın 'yorgunluk' cinneti