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Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında

Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

12.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:15
Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında
İZMİR - İzmir 'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 5. Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atık geri dönüşümü yapılan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı. Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında

Kaynak: İHA

Etiketler: Ormana, İzmir, 3. Sayfa
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