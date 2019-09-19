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Ormana terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı

İZMİR'in Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormana terk edilmiş ölmek üzere olan 5 yavru köpek buldu.

19.09.2019 14:18Ormana terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı
İZMİR'in Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormana terk edilmiş ölmek üzere olan 5 yavru köpek buldu. Köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde korumaya alındı.
Kaynaklar ormanları içerisinde denetim yapan Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından alana bırakılmış pet şişeleri toplarken ölmek üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri alarak, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Aç kalan köpeklere müdahale eden veteriner hekimler, bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.



Buca Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

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