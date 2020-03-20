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Ormana yapılan kaçak binaların yerine 200 fidan

İzmir'de ormanlık alana inşa edilen kaçak evler kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkılırken, toplamda 2,5 dönümlük alan, 200 fıstık çamı fidanıyla yeniden yeşil alana dönüştürüldü.

20.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:17
Ormana yapılan kaçak binaların yerine 200 fidan
İzmir 'de ormanlık alana inşa edilen kaçak evler kesinleşen mahkeme kararı sonrası yıkılırken, toplamda 2,5 dönümlük alan, 200 fıstık çamı fidanıyla yeniden yeşil alana dönüştürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi Köstemkoy mevkiinde ormanlık alana inşa edilen kaçak evler kesinleşen mahkeme kararı ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıkıldı. Yıkımların ardından orman olan bölgenin yeniden ağaçlandırılması için hazırlıklara başlayan İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, önce arazideki bina enkazlarını temizledi, daha sonra dozerlerle toprağı sürüp işlemesini yaparak dikime hazır hale getirdi. Yıkılan evlerin yerine, toplam 2,5 dönümlük alanda Aliağa Orman İşletme Şefliği tarafından 200 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Zaman zaman sosyal medyada çıkan ve orman teşkilatını çok üzen "orman alanlarında ağaçlar kesiliyor yerine binalar yapılıyor" şeklinde haberlere en güzel cevabın burada yapılan çalışma olduğunu söyleyen İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, "Ormana kaçak yapılan 11 binaya müsaade etmedik ve yıktık. Terine bölgeyi yeniden yeşertmek için 200 fidan diktik" dedi.

Ormanların mülkiyetinin tamamının devlete ait olduğunu, milletin milli serveti olan ormanlarda en ufak bir yapılaşmaya, yer açmaya ve işgale izin verilmediğini de söyleyen Çetin; yapılan her türlü yapıyı, tesisi ve işgali kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanarak ortadan kaldırdıklarını, bundan sonra da kaldırmaya devam edeceklerini söyleyerek, ormana yapılan hiçbir bina ve tesisi için zaman aşımı olmadığını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aliağa, Ormana, İzmir, Güncel

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