Ormancılar Yangınla Mücadeleye Hazır

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Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, 2019 yangın sezonu hazırlıklarına başladı.Sıklık Yangın İl Müdahale Merkezinde toplanan ekipler, yangınla mücadelede kullanılan araç gereçlerin son kontrollerini yaptı. Etkinlikte kuruma ait tüm arozözler, İlk müdahale araçları, hizmet araçları denetlendi.Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, araç, malzeme ve teçhizat kontrolleri yapıldıktan sonra 2019 yılı yangın sezonu hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.Personelin her durum için hazırlıklı olması gerektiğini dile getiren Kısacık, "Yangınsız bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Tüm personelimize sağlık, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.