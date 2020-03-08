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Ormanda araçları çamura saplanan baba ve oğlu kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde araçla eve dönerken ormanlık alanda kaybolan ve araçları çamura saplanarak mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma bulup, kurtardı.

08.03.2020 14:20
Ormanda araçları çamura saplanan baba ve oğlu kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde araçla eve dönerken ormanlık alanda kaybolan ve araçları çamura saplanarak mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma bulup, kurtardı.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nden dün saat 22.00 sıralarında Antalya il merkezindeki eve doğru 33 ABC 5955 plakalı otomobille yola çıkan Murat Paksoy ve oğlu Miraç Paksoy (7), yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen eve gitmedi. Durumdan şüphelenen yakınları baba ve oğlun kaza geçirmiş olabileceğini düşünerek Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri baba ve oğlun en son görüldüğü yer olan Yumaklar Mahallesi'nde arama çalışması başlattı.Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 asayiş timiyle Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nden oluşan ekipler gece ormanlık ve kayalık alanda arama yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarından da faydalanılarak yapılan arama çalışmaları sonucunda baba ve oğlun yolunu kaybettiği ve araçlarının çamura sağlandığı için bölgede mahsur kaldığı belirlendi. Ekipler çalışmalar sonucu baba ve oğlunun bulunduğu noktaya ulaştı. Sağlık durumları iyi olan baba ve oğlunun bulunduğu araç saplandığı çamurdan kurtarıldı. Murat Paksoy ve oğlu Miraç Paksoy, sağlık kontrollerinin ardından eve gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Murat Paksoy, Jandarma, Antalya, serik, Güncel
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